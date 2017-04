Raup Keuntungan dari YouTube Sekarang Lebih Sulit

Metrotvnews.com: Kini, hanya channel YouTube dengan total view mencapai 10 ribu yang bisa mendapatkan iklan.



Alasan YouTube melakukan perubahan ini adalah untuk memastikan agar iklan merek ternama tidak terpasang di video dengan isi tidak pantas, seperti konten yang mengandung rasisme atau mendukung kegiatan ekstremis.

Kepada The Wall Street Journal, YouTube mengatakan bahwa mereka telah mempersiapkan hal ini sejak bulan November. Selain itu, mereka juga berencana untuk memblokir channel yang mencuri konten dari sumber lain, lapor TechCrunch.YouTube mendapatkan kritik keras karena menampilkan iklan merek-merek besar dalam video yang mengandung konten terkait rasisme atau konten tidak pantas lain. Beberapa perusahaan ternama bahkan menarik iklan mereka dari YouTube. Google telah meminta maaf atas kesalahan mereka dan telah menyesuaikan kebijakannya.Sebelum ini, YouTube memudahkan pengguna untuk ikut serta dalam program iklan mereka. Pemilik akun dapat meminta iklan untuk ditayangkan di video mereka. Tidak banyak persyaratan yang harus mereka penuhi sebelum iklan mulai tayang di channel mereka.YouTube percaya, dengan memberikan persyaratan minimal 10 ribu view, maka mereka punya waktu untuk memastikan bahwa sebuah channel yang ingin mendapatkan iklan tidak membuat konten yang tidak pantas. Namun, menurut The Verge, persyaratan itu dianggap tidak begitu tinggi sehingga akan membuat kreator independen enggan untuk ikut serta dalam program iklan YouTube."Dalam waktu beberapa minggu, kami juga akan menambahkan proses review untuk kreator baru yang ingin ikut serta dala YouTube Partner Program," tulis Ariel Bardin, VP of Product Management, YouTube dalam sebuah blog."Setelah seorang kreator mendapatkan 10 ribu view, kami akan meninjau kegiatan mereka. Jika tidak ada masalah, kami akan membawa channel ini ke dalam YPP dan memberikan iklan dalam konten mereka."(MMI)