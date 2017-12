Media Besar AS Tinggalkan BlackBerry 10

Jakarta: Setelah WhatsApp mengumumkan penghentian dukungan untuk aplikasi versi BlackBerry 10 pada akhir tahun 2017 lalu, kini giliran publikasi seperti New York Times yang juga menghentikan aplikasinya pada sistem operasi tersebut.



New York Times mengumumkan penghentian dukungan untuk aplikasi versi BB10 tersebut mulai bulan Februari mendatang. Keputusan ini mengharuskan pengguna perangkat BB10, termasuk BlackBerry Passport untuk mengakses informasi dari New York Times melalui situs mobile.

Versi situs mobile hadir dengan desain dan konten serupa aplikasi versi BB10, namun berbekal halaman home lebih interaktif. Pengiriman ke rumah dan pelanggan digital tetap berbekal kemampuan untuk menampilkan berita dalam jumlah tidak terbatas.Sementara itu, pengguna tidak berlangganan akan dapat menikmati kemampuan menampilkan berita secara gratis dalam jumlah terbatas pada setiap bulannya. Sebelumnya, BB 10 dikenal masyarakat sebagai sistem operasi dengan dukungan aplikasi berjumlah terbatas.Namun, perangkat BlackBerry dengan dukungan sistem operasi Android, seperti BlackBerry KEYone, BlackBerry Motion, atau BlackBerry Priv, tetap dapat menggunakan aplikasi tersebut. Pengguna perangkat Android lain juga dapat menemukan aplikasi ini di Google Play Store.Dukungan untuk aplikasi karya BlackBerry belum berhenti, sebab Uber mengumumkan kehadiran layanannya di aplikasi BBM pada bulan Desember lalu. Sebelumnya Uber hanya bisa dipesan via layanan Facebook Messenger jadi pemesanan transportasi lebih mudah dalam satu aplikasi.Sementara itu, BlackBerry menerima keputusan Badan Dagang Internasional (ICC) bahwa mereka harus membayar Nokia senilai USD137 juta (Rp1,9 triliun) terkait pertengkaran kontrak. Nokia menuduh BlackBerry tidak memberikan bayaran seperti yang tertulis pada kontrak lisensi paten dan membawa masalah ini ke panel arbitrasi ICC.(MMI)