Nokia Perkenalkan Lima Ponsel Baru di MWC 2018

Jakarta: Harus diakui, hingga saat ini memang belum ada smartphone besutan Nokia sejak kebangkitannya pada 2017 yang mendapatkan pujian seperti smartphone flagship dari Samsung dan Apple. Namun, kehadiran ponsel Nokia selalu mencuri perhatian.



Seperti yang Medcom.id saksikan lewat live streaming dari perhelatan MWC 2018 (Mobile World Congress) di Barcelona, Spanyol, Nokia merilis lima ponsel baru. Salah satunya adalah ponsel legendaris Nokia yang dihidupkan kembali dengan koneksi 4G.

Nokia merilis Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6, Nokia 1, dan Nokia 8110 4G. Ada beberapa poin menarik dari kelima ponsel terbaru Nokia pada 2018, yang merupakan tahun kedua Nokia bangkit di bawah naungan HMD.Pertama, jajaran smartphone Nokia, kecuali Nokia 8110 4G, hadir dengan antarmuka bawaan Android murni, sama seperti tahun lalu. Dalam situs resminya, Nokia menyebutkan bahwa mereka memasukkan seluruh smartphone terbarunya ke program Android One.Kedua, Nokia 1 menjadi smartpone pertama Nokia yang masuk dalam proyek Android Go gelombang pertama. Google menepati janjinya untuk mengumumkan smartphone Android Go yang hadir langsung dengan sistem opersi Android 8.0 Oreo versi ringan dalam MWC 2018.Ketiga, Nokia kembali menggunakan strategi nostalgia dengan menghadirkan kembali ponsel lengkung Nokia 8110 dalam format 4G. Ponsel Nokia 8110 atau perangkat yang dikenal sebagai ponsel pisang dengan slider penutup tombolnya pertama kali diluncurkan tahun 1996 dan pernah muncul di film Matrix.Pihak Nokia sendiri belum menyebutkan kapan kelima ponsel baru mereka dirilis tapi kemungkinan besar, kelima smartphone ini menjadi diluncurkan selama 2018.(MMI)