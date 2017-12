5 Keuntungan Menggunakan Aplikasi Pesan e-Chat

Jakarta: Anak muda masa kini mungkin sudah tidak banyak yang menggunakan fasilitas berkirim pesan melalui SMS. Mereka lebih menyukai aplikasi pesan atau aplikasi chatting dalam bertukar pesan sehari-hari.



Dilansir Business Insider, aplikasi layanan pesan memiliki ratusan pengguna aktif setiap bulannya. Pengguna aplikasi pesan banyak juga yang merupakan pelanggan jaringan media sosial.



Alasan orang beralih menggunakan aplikasi pesan ialah karena menawarkan banyak keuntungan. Apa saja?



1. Lebih hemat



Mengirim satu pesan melalui SMS maka pulsa Anda akan berkurang. Biaya pulsa akan semakin besar jika Anda mengirim pesan ke operator yang tidak sama. Melalui aplikasi pesan, Anda cukup membayar paket internet selama sebulan dan bisa mengirim pesan secara gratis ke manapun.



2. Diunduh di mana saja



Anda bisa mengunduhnya di Android maupun di iOS. Aplikasi pesan bukan hanya bisa digunakan di ponsel, namun bisa juga digunakan di tablet.



3. Tak khawatir roaming



Kini Anda tidak perlu memikirkan biaya roaming ketika mengirim pesan atau menelepon ke luar negeri. Melalui aplikasi pesan Anda bisa mengirim pesan secara gratis. Begitu juga ketika menelepon karena hampir semua aplikasi pesan menyediakan layanan menelpon gratis.



4. Tidak perlu paket data



Aplikasi pesan masih dapat digunakan untuk mengirim pesan selama ponsel Anda terhubung ke jaringan Wi-fi.



5. Bertukar foto



Salah satu kelebihan aplikasi pesan adalah para penggunanya bisa saling bertukar foto, gambar, maupun file presentasi. Hal ini tidak bisa dilakukan jika menggunakan SMS.



Untuk aplikasi pesan yang paling memiliki banyak manfaat, e-Chat bisa menjadi pilihan tepat. E-Chat merupakan aplikasi multifungsi, yaitu berupa kombinasi aplikasi perpesanan, crypto wallet, dan sosial media.



Pengguna e-Chat dapat bertukar pesan atau melakukan komunikasi baik melalui teks, suara, maupun video. Keunggulan lain dari e-Chat adalah adanya fungsi sosial media. Para pengguna bisa meng-upload status atau kegiatan untuk dilihat pengguna lain. Status yang diunggah bisa berupa foto atau video yang membuat laman e-Chat Anda semakin menarik.



Satu keunggulan lagi dalam membantu meningkatkan bisnis Anda, e-Chat memiliki crypto wallet atau dompet crypto multicurrency sehingga pengguna bisa terhubung dengan bank. Dengan demikian Anda dapat melakukan berbagai transaksi hanya dengan layanan perpesanan. Contohnya transfer, investasi virtual, dan fiat currency all in one.



Di bandingkan dengan aplikasi perpesanan lainnya, aplikasi e-Chat lebih aman. Biasanya pada aplikasi selain e-Chat, server dan data dikendalikan suatu organisasi yang akan membatasi keamanan dan kebebasan para user.



Nah, tunggu apalagi? Ayo, unduh aplikasi e-Chat sekarang juga sudah tersedia di Play Store dan Apps Store, atau kunjungi website-nya! Hidup lebih mudah hanya dalam satu aplikasi.









(TRK)