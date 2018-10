Google Search Aktifkan Mode Person Finder

Jakarta: Bencana gempa bumi di kota Palu dan Kabupaten Donggala menarik simpati berbagai pihak, tidak terkecuali perusahaan besar di bidang teknologi seperti Apple dan Google. Tidak hanya melalui barang atau dana, Google turut menghadirkan bantuan dalam bentuk lainnya.



Dikenal masyarakat sebagai raksasa di ranah mesin pencarian, Google memanfaatkan layanan Search untuk menghimpun dan memberikan informasi terkait dengan kondisi di lokasi bencana, termasuk fitur pencarian korban bencana di wilayah tersebut.

"Kalau ketik Palu di Google Search, akan muncul berita soal bencana, kemudian area yang terdampak di peta, ada donate, lokasi pengungsian terdekat, dan ada Google Person Finder," ujar Head of Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana.Pada fitur Google Person Finder, pengguna akan menemukan dua tombol yaitu 'I'm looking for someone' (saya mencari seseorang) dan 'I have information about someone' (saya mengetahui seseorang).Pengguna dapat memanfaatkan tombol tersebut untuk berbagi informasi ataupun untuk mencari informasi terkait data korban bencana gempa bumi di Palu.Saat menemukan data korban yang cocok, Google menyebut akan membagikan informasi tersebut kepada pencari. Namun, lanjut Jason, pembagian informasi terkait korban ini masih bergantung pada masukan informasi warga setempat.Selain itu, Google Search juga mencantumkan fitur SOS Alert bertugas untuk memberikan informasi jika kembali terjadi aktivitas seismik atau gempa bumi susulan di wilayah bencana. Informasi tersebut turut tercatat pada mesin pencariannya.Sementara itu, disinggung soal pendistribusian donasi bernilai USD1 juta (Rp15,2 triliun) untuk korban bencana, Google menyerahkan penyaluran tersebut kepada organisasi internasional bernama Center for Disaster Philanthropy.Organisasi ini juga disebut sebagai penyalur dana donasi yang diberikan pengguna Google melalui tombol Donate yang muncul pada halaman hasil kata Palu pada mesin pencariannya.(MMI)