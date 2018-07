Xiaomi Resmi Rilis Mi Max 3 di Tiongkok

Jakarta: Xiaomi resmi meluncurkan Mi Max 3 di Tiongkok. Ponsel ini memiliki layar besar, 6,9 inci dengan resolusi 2160 x 1080. Xiaomi menanamkan Snapdragon 636 sebagai prosesor, didukung dengan RAM 6GB.



Selain layar besar, Xiaomi Mi Max 3 juga memiliki baterai besar dengan daya 5.500 mAh yang diklaim memiliki waktu standby selama 474 jam.

#MiMax3 that launched today is better in every way compared to the last generation: a bigger battery with a standby time of 474 hours that can double up as a power bank, a larger 6.9” full display screen, a stronger SoC and a more powerful set of cameras! pic.twitter.com/g6DrpU4sYG