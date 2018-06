Microsoft Pasang Pemblokir Iklan di Edge

Jakarta: Microsoft menanamkan Adblock Plus langsung pada peramban mereka, Edge, untuk Android dan iOS.



Perusahaan software raksasa itu mulai menyediakan fitur pemblokir iklan untuk pengguna beta Microsoft Edge untuk Android pada akhir pekan lalu. Selain itu, mereka juga menguji fitur pemblokir iklan ini ke sebagian pengguna iPhone.

Menurut laporan The Verge, fitur pemblokir iklan akan bisa digunakan oleh semua pengguna Edge di Android dan iOS dalam waktu dekat. Pemblokir iklan ini bisa diaktifkan pada menu pengaturan di Microsoft Edge. Menariknya, Anda tidak perlu mengunduh add-in ekstra untuk menggunakan fitur tersebut.Keputusan Microsoft ini memiliki dampak besar, mengingat mereka bekerja sama dengan Adblock Plus untuk menanamkan fitur pemblokir iklan langsung pada peramban buatan mereka. Sebelum ini, Google telah membuat fitur pemblokir iklan untuk Chrome di Android.Namun, fitur itu tidak memblokir iklan seaktif Adblock Plus. Selain itu, kebanyakan iklan pada situs justru tidak diblokir.Firefox untuk Android buatan Mozilla juga dilengkapi dengan fitur pemblokir iklan. Meskipun begitu, fitur ini hanya aktif jika pengguna mengaktifkan mode in-private. Para pengguna Samsung juga bisa memasang ekstensi Adblock di peramban buatan Samsung.Saat ini, Microsoft Edge telah diunduh 5 juta kali di Google Play Store. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Firefox yang telah diunduh 100 juta kali atau Chrome yang telah diunduh lebih dari 1 miliar kali.Sayangnya, tidak diketahui seberapa populer Edge di kalangan pengguna iOS.(MMI)