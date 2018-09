Path Undur Diri dari Ranah Jejaring Sosial

Jakarta: Path mengumumkan penutupan layanan jejaring sosialnya, melalui unggahan bertajuk The Last Goodbye di aplikasi yang sempat menjadi salah satu media sosial wajib dimiliki oleh masyarakat, termasuk di Indonesia.



Pada unggahan tersebut, Path turut menyampaikan penyesalannya karena harus menghentikan layanan tersebut, dan meminta pengguna mengunjungi situs yang ditautkannya untuk menjalani proses pengembalian data ataupun dana.

nice to know you, Path ???????? pic.twitter.com/nyqRXVk8cL