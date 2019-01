Bolt Berhenti Beroperasi

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika menghentikan penggunaan pita frekuensi 2,3GHz oleh PT. Internux dan PT Jasnita Telekomindo pada hari ini, Jumat, 28 Desember 2018.



Hal ini dilakukan setelah ketiganya tidak dapat membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita spektrum frekuensi selama 24 bulan.

Pencabutan izin penggunaan frekuensi oleh PT Internux -- yang menggunakan merek Bolt -- ada dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1012 Tahun 2018. Sementara pencabutan izin untuk First Media ada dalam keputusan Nomor 1011 Tahun 2018.Ini berarti, Internux harus mematikan Core Radio Networ Operation Center mereka, membuat mereka tidak lagi bisa melayani pelanggan dengan frekuensi 2,3GHz. Sementara itu, Jasnita telah mengembalikan alokasi pita frekeunsi pada Kominfo per 19 November.Meskipun begitu, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia/Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail mengatakan bahwa pengembalian frekuensi bukan berarti ketiga perusahaan terlepas dari kewajiban membayar hutang tunggakan BHP dan hutang karena keterlambatan pembayaran."Pengakhiran penggunaan pita frekuensi tidak menghapus kewajiban PT. Internux, PT. Jasnita, dan PT. First Media untuk melunasi BHP terhutang dan denda keterlambatan pembayaran." kata Ismail saat ditemui di kantor Kementerian Kominfo."Ke depan, tunggakan harus diluniasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Dia mengatakan proses penagihan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.(MMI)