Yahoo Mail Buka Akses untuk Semua Email

Metrotvnews.com: Sebagai upayanya untuk tetap relevan, Yahoo menggulirkan pembaruan pada aplikasi email miliknya. Update ini berbekal kemampuan kompatibel dengan alamat email selain Yahoo, serta sejumlah opsi kustomisasi.



Penggunaan alamat email selain Yahoo dilaporkan Phone Arena bukan sebagai fungsionalitas baru pada aplikasi tersebut. Namun hingga saat ini, pengguna diharuskan untuk mendaftar menggunakan akun Yahoo terlebih dahulu dan kemudian menambahkan akun alamat email lainnya.

Perubahan pada update terkini tersebut memungkinkan pengguna mengubah dan memilih penyedia layanan email dari kolom get-go, tanpa perlu mendaftar dan masuk dengan menggunakan akun Yahoo terlebih dahulu.Selain itu, update Yahoo Mail ini juga berbekal sejumlah fitur baru untuk memanjakan penggunanya, termasuk mesin pencarian inbox lebih baik, pengaturan notifikasi khusus yang akan bergetar saat menerima pesan dari kontak tertentu, gestur usap kustom, tema personal dan lainnya.Update untuk Yahoo Mail tersebut telah mulai digulirkan secara berkala pada perangkat bersistem operasi Android dan iOS, dan dapat diakses melalui toko aplikasi dari masing-masing sistem operasi tersebut.Sementara itu sebelumnya Yahoo mengumumkan nama baru yang akan diusung divisi hasil penggabungannya dengan AOL, yaitu Oath , setelah diakuisisi oleh Verizon. Divisi ini akan dipimpin oleh Marni Walden, Executive Vice President and President of Product Innovation and New Businesses.(MMI)