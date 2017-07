Luksemburg Sahkan Peraturan Soal Penambangan Asteroid

Metrotvnews.com: Parlemen Luksemburg telah setuju untuk meresmikan peraturan tentang penambangan asteroid. Peraturan ini memberikan perusahaan hak kepemilikan atas benda yang mereka dapatkan dari obyek luar angkasa.



Negara Eropa tersebut telah membahas tentang regulasi ini sejak tahun 2016 dan pada awalnya ingin meresmikan peraturan tersebut pada awal tahun ini. Peraturan ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

Peraturan dari Luksemburg mirip dengan peraturan yang diresmikan oleh Presiden AS Barack Obama pada 2015. Keduanya memberikan hak kepemilikan pada perusahaan penambangan atas barang yang mereka dapatkan dari obyek luar angkasa.Kedua peraturan ini juga memanfaatkan celah pada Peraturan Luar Angkasa milik PBB yang menyebutkan bahwa tidak ada negara yang boleh mengklaim dan menduduki Bulan atau obyek luar angkasa lain. Namun, dalam 2 peraturan ini, perusahaan tidak mendapatkan hak kepemilikan atas asteroid, hanya mineral yang mereka dapatkan.Engadget menyebutkan, berbeda dengan peraturan di AS, pemegang saham perusahaan tidak harus berada di Luksemburg untuk menikmati perlindungan peraturan ini. Perusahaan cukup memiliki kantor di negara tersebut.Meskipun begitu, perusahaan yang tertarik untuk melakukan penambangan harus mendapatkan izin tertulis dari Luksemburg dan tidak memiliki pemegang saham yang mendapatkan uang dari grup teroris.Keputusan ini bukanlah sesuatu yang aneh bagi negara Eropa yang kaya meski kecil ini. Luksemburg pertama kali mendukung perusahaan yang bergerak di bidang luar angkasa pada 1985, yaitu sebuah operator satelit swasta. Perusahaan itu kemudian menjadi perusahaan terbesar di dunia. Itulah salah satu alasan mengapa Luksemburg menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi dunia,Selain itu, Luksemburg telah berinvestasi dalam bidang penambangan asteroid selama bertahun-tahun. Mereka bahkan telah bekerja sama dengan Deep Space Industries untuk mendesain pesawat percobaan untuk menguji teknologi penambangan mereka.Memang, mungkin akan diperlukan waktu beberapa puluh tahun sebelum perusahaan dapat menambang asteroid. Namun, dengan meresmikan peraturan ini, Luksemburg tengah mengamankan posisinya dalam industri tersebut.(MMI)