Director Far Cry 4 keluar dari Ubisoft

Metrotvnews.com: Setelah tujuh tahun bergabung, director Far Cry 4 Alex Hutchinson akhirnya mengundurkan diri dari Ubisoft.



Hal tersebut disampaikan langsung olehnya melalui akun Twitter pribadi. Dalam kicauannya, Hutchinson juga mengumumkan akan membentuk sebuah studio game baru bersama dengan mantan executive producer Warner Bros dan EA, Reid Schneider.

"Saya sangat puas dengan apa yang telah saya kerjakan selama bergabung dengan Ubisoft. Namun saya lebih senang lagi karena memiliki kesempatan untuk membuat sesuatu yang baru," ujar Hutchinson."Saya, Schneider, dan beberapa talenta lainnya akan membentuk sebuah studio game bernama Typhoon Studios."Meski demikian, Hutchinson masih belum memiliki rencana apa yang akan ia buat nantinya. Ia hanya mengatakan saat ini baru fokus dengan perekrutan, dan menata kantor barunya. Namun ia mengatakan agar gamer terus memantau aktivitasnya. Menurut PC GAMER, Hutchinson mungkin akan mengumumkan game terbarunya tahun depan.Hutchinson sendiri merupakan salah satu veteran di industri game AAA. Selain Far Cry 4, ia juga terlibat dalam pengembangan Assassin's Creed 3, Spore, The Sims 2, dan Army of Two: The 40th Day. Tentu saja, banyak yang berharap ia bisa menghadirkan game dengan kualitas tinggi dan tidak kalah dengan Ubisoft atau EA.(MMI)