LeEco Pecat Sepertiga Karyawan?

Metrotvnews.com: Masalah keuangan LeEco tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Perusahaan perangkat elektronik dan smartphone asal Tiongkok ini kini dikabarkan berencana untuk memecat sepertiga dari total jumlah pekerjanya yang bekerja di Amerika Serikat karena berbagai masalah keuangan yang tak kunjung selesai.



LeEco, yang pertama kali masuk pasar AS pada bulan Oktober dengan mengadakan acara besar-besaran untuk meluncurkan Le Pro3, telah menjual properti mereka di Silicon Valley, yang mereka beli dari Yahoo kurang dari satu tahun yang lalu.

Menurut laporan Android Authority, minggu ini, LeEco juga membatalkan rencana mereka untuk mengakuisisi Vizio, perusahaan yang dikenal sebagai pembuat smart TV berlayar besar.Sebelum ini, juga muncul laporan bahwa LeEco telat membayar gaji dari para pekerjanya di AS pada bulan Maret. Sekarang, Bloomberg melaporkan, mengutip narasumber tak bernama, penghasilan LeEco di AS kurang dari USD15 juta (Rp199 miliar) pada 2016 setelah debutnya.Sementara pada awalnya, LeEco berencana untuk mendapatkan pemasukan sebesar USD100 juta (Rp1,3 triliun) pada periode itu. Hal inilah yang dikabarkan membuat LeEco terpaksa memecat 175 orang dari 475 karyawannya di AS.Juru bicara LeEco menolak untuk berkomentar terkait jumlah pendapatan atau rencana mereka memecat karyawannya.Walau menemui masalah, CEO LeEco, Jia Yueting tampaknya masih ingin tetap masuk ke pasar AS. Untuk itu, mereka harus melakukan perubahan besar untuk mendorong pertumbuhan penjualan smartphone atau produk lainnya. Namun, tidak diketahui apakah hal ini bisa dilakukan atau tidak.(MMI)