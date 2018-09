Huawei Rilis Kirin 980, Lebih Mumpuni dari Snapdragon 845

Jakarta: Dalam IFA, Huawei mengumumkan prosesor mobile terbarunya, Kirin 980. Perusahaan asal Tiongkok itu menyebutkan bahwa Kirin 980 adalah prosesor mobile 7nm pertama di dunia.



Selain itu, Kirin 980 juga menjadi system-on-chip pertama yang menggunakan Cortex-A76 sebagai CPU dan Mali-G76 sebagai GPU.

Prosesor terbaru Huawei itu juga menjadi prosesor pertama yang sudah mendukung modem Cat.21 dengan kecepatan hingga 1,4Gbps dan menjadi prosesor pertama yang mendukung RAM LPDDR4X 2,133MHz.Meskipun prosesor itu memiliki 6,9 triliun transistor, ukurannya tidak lebih besar dari kuku ibu jari, menurut laporan The Verge.Huawei mulai membuat Kirin 980 tiga tahun lalu. Ketika itu, perusahaan menghubungi lebih dari 1.000 ahli desain semikonduktor senior dan menghasilkan lebih dari 5.000 prototipe.Pada akhirnya, usaha Huawei membuahkan Kirin 980 yang 20 persen lebih cepat dan 40 persen lebih hemat daya jika dibandingkan dengan Kirin generasi sebelumnya.Huawei juga membandingkan Kirin 980 dengan Snapdragon 845 buatan Qualcomm. SoC buatan Qualcomm itu kini digunakan pada semua smartphone Android flagship selain ponsel buatan Huawei.Satu hal yang harus Anda ingat adalah Qualcomm meluncurkan Snapdragon 845 beberapa bulan lalu sementara smartphone dengan Kirin 980 baru akan tersedia di pasar, setidaknya bulan depan. Meskipun begitu, perbaikan performa yang ditawarkan Kirin 980 tetap mengejutkan.Kirin 980 disebutkan memberikan bandwidth 20 persen lebih besar dengan latensi 22 persen lebih rendah dari Snapdragon 845. Dalam penggunaan sehari-hari, itu artinya prosesor ini dapat meluncurkan aplikasi dengan lebih cepat. Sementara terkait performa game, Kirin 980 memberikan frame rate 22 persen lebih tinggi dan konsumsi dayanya 32 persen lebih rendah.Fotografi menjadi bidang lain yang menjadi fokus Huawei dalam pengembangan chip Kirin terbaru. Menurut Huawei, Kirin 980 menggunakan ISP (Image Signal Processor) baru yang berarti 46 persen lebih cepat dalam melakukan pemprosesan kamera dari pendahulunya.Huawei juga memasang dual NPU (Neural Processor Unit) pada Kirin 980, membuatnya dapat melakukan pengenalan gambar berbasis AI (Artificial Intelligence) dengan kecepatan 4.500 gambar per menit. Sebagai perbandingan, Snapdragon 845 hanya mencapai 2.371 gambar per menit dan Apple A11 1.458 gambar per menit.Huawei akan menggunakan Kirin 980 pada Mate 20 yang diduga akan diluncurkan pada bulan depan.(MMI)