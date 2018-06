Pakai Nama Berbeda, Go-Jek Ekspansi ke Vietnam dan Thailand

Jakarta: Setelah bulan lalu Go-Jek menyatakan siap melakukan ekspansi ke empat negara lain di kawasan Asia yakni Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam, kini ada dua negara yang sudah disambangi Go-Jek.



Dikutip dari halaman blog resmi Go-Jek, perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim ini sudah melaju di jalan Vietnam dan Thailand dengan dua entitas yang berbeda, tapi dikelola bersama dengan tim manajemen lokal dari kedua negara tersebut.

Di Thailand, Go-Jek hadir dengan nama GET, sementara di Vietnam Go-Jek menggunakan nama GO-VIET. Dijelaskan bahwa GO-VIET saat ini memasuki tahap beta yang akan melibatkan sejumlah pengemudi dan konsumen sebelum diluncurkan secara resmi di bulan depan.Untuk GET di Thailand, pihak Go-Jek mengaku tengah melakukan uji coba juga sambil berbicara dengan pemangku kepentingan setempat mulai dari pemerintah hingga mitra pengemudi dan konsumen untuk kemudian segera diluncurkan secara resmi."Strategi kami adalah mengkombinasikan teknologi kelas dunia yang telah dikembangkan GO-JEK, dengan keahlian, pengalaman serta pengetahuan pasar yang mendalam yang dimiliki tim lokal, untuk menciptakan bisnis yang benar-benar memahami kebutuhan konsumen," ungkap CEO & Founder Go-Jek Nadiem Makarim."Kami percaya masing-masing tim lokal memiliki pengetahuan dan keahlian untuk memastikan kesuksesan bisnis di Vietnam dan Thailand. Mereka memang menggunakan merek yang berbeda, namun mereka tetap beroperasi sejalan dengan nilai-nilai yang telah berhasil menjadikan GO-JEK pemimpin pasar di Indonesia," imbuhnya.Di Vietnam, GO-VIET akan dipimpin oleh Nguyen Vu Duc sebagai CEO sekaligus Co-Founder. Dia mengakui bahwa Go-Jek memiliki visi yang sama, yaitu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat dengan dukungan ekosistem yang terdiri dari 18 jenis layanan berbeda yang dianggap ideal bagi negaranya.Sementara di Thailand, GET dipercayakan kepada Pinya Nittayakasetwat sebagai CEO sekaligus Co-Founder GET.Dia mengakui keberhasilan Go-Jek sebagai perusahaan unicorn pertama di Indonesia membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi sebagai sebuah solusi yang di Indonesia juga bisa diterapkan di negaranya.(MMI)