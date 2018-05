Harga VGA NVIDIA Kembali Wajar

Jakarta: Kelangkaan kartu grafis NVIDIA tampaknya telah berakhir. NVIDIA mengumumkan bahwa mereka telah kembali menyuplai seri GeForce GTX-10 dengan harga retail semula.



Itu artinya, gamer bisa mulai membeli kartu grafis tersebut dengan harga normal untuk membuat PC gaming mereka.

Inspired. Innovative. In-stock.



GeForce GTX 10-Series GPUs are back on shelves at MSRP! #MadeToGame



Shop Now: https://t.co/uliy5aw0TK pic.twitter.com/joCRUFmZcj