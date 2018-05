OneDrive Android Bisa Dipindahkan ke Kartu Micro SD

Jakarta: Menjadi salah satu fitur yang paling banyak diminta pengguna, Microsoft resmi menghadirkan opsi memindahkan aplikasi ke kartu mikro SD pada aplikasi OneDrive versi Android.



Fitur ini dihadirkan Microsoft dalam update OneDrive versi 5.9, dan didukung oleh sejumlah perbaikan lainnya.

Selain opsi tersebut, update ini juga dibekali perbaikan untuk Photos, memungkinkan pengguna mengakses dan melihat foto dengan lebih cepat.Dengan dukungan kartu micro SD, pengguna dapat memindahkan aplikasi OneDrive ke perangkat, sehingga memiliki lebih banyak ruang untuk file dan konten offline.Bagi pengguna OneDrive versi Android, pengguna dapat mengakses pengaturan aplikasi dan ponsel untuk memindahkan aplikasi. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan setelah pengguna melakukan update aplikasi pada perangkat Android ke versi terbaru.Update ini telah ditampilkan pada Google Play Store, namun sejumlah pengguna melaporkan bahwa mereka masih belum dapat memindahkan aplikasi OneDrive ke kartu micro SD.Sebelumnya, studi Microsoft dan IDC berjudul Unlocking the Economic Impact of Digital Transformation in Asia Pacific menunjukkan bahwa 85 persen pekerjaan di Asia Pasifik akan mengalami transformasi dalam tiga tahun ke depan.Microsoft Indonesia turut memperkenalkan sebuah aturan untuk chatbot, yang di sebut “Hukum pertama untuk Bot Sosial”. Sebuah bot sosial harus bertujuan mendorong komunikasi manusia dengan manusia secara langsung atau tidak langsung.Untuk bisa membedakan bot sosial dari bot lainnya, hukum tersebut harus dipatuhi, termasuk oleh bot pada platform sosial.Sementara itu, Microsoft mengumumkan update untuk Outlook versi mobile berisi fitur baru dan perbaikan pada bulan Mei dan Juni, serta direncanakan akan menghadirkan perubahan berbeda untuk aplikasi Outlook versi Android dan iOS. Sejumlah fitur baru tersebut telah ditambahkan ke Outlook Calendar dan Mail.Melalui pendirinya, Bill Gates, Microsoft dan salah satu pendiri Google, Larry Page telah berjanji memberikan USD12 juta (Rp166,3 miliar) untuk para peneliti yang sedang mengembangkan vaksin flu universal.Uang tersebut akan dibagi menjadi USD2 juta (Rp27,7 miliar) per proyek riset dan akan diberikan dalam waktu dua tahun dengan harapan para peneliti akan menggunakannya untuk mengumpulkan data untuk vaksin flu dari subjek binatang.(MMI)