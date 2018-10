YouTube Bermasalah Sejak Pagi

Jakarta: Pagi ini, layanan jejaring sosial berbasis video milik Google, YouTube, mengalami permasalahan, menyebabkan pengguna tidak dapat mengakses halaman layanan ataupun memutar video yang dipilihnya.



Tidak hanya di Indonesia, permasalahan pada YouTube ini juga dilaporkan The Verge dialami pengguna di seluruh dunia, yang mulai menyadari pada versi situs maupun aplikasi sekitar pukul 9.30 malam ET.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.