iOS Terbaru Bikin iPhone Lama Melambat

Jakarta: Apple baru saja meluncurkan iOS 12.1 dengan berbagai fitur baru seperti Group FaceTime dan puluhan Emoji baru. Namun, mereka juga merilis fitur "manajemen performa" untuk iPhone 8, 8 Plus dan iPhone X, yang justru menurunkan performa ketiga ponsel itu.



Pada Desember tahun lalu, Apple mengaku bahwa mereka kadang memperlambat performa iPhone lama via update software untuk mencegah ponsel mendadak mati. Alhasil, performa beberapa model lama, seperti iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, dan 7 Plus, akan menurun setelah mendapatkan update iOS terbaru.

Memang, para pengguna iPhone telah sejak lama menduga bahwa Apple menurunkan performa iPhone lama. Namun, Apple baru mengakui apa yang mereka lakukan setelah Geekbench merilis hasil penyelidikan mereka.Ketika Apple mengakui bahwa mereka memang menurunkan performa iPhone lama, mereka menjelaskan bahwa alasan mereka adalah untuk "memberikan pengalaman terbaik untuk konsumen". Alasan Apple sengaja menurunkan performa iPhone lama adalah untuk memastikan ponsel tidak mendadak mati karena kondisi baterai yang memburuk seiring dengan bertambahnya umur.Apple menyebutkan bahwa penurunan performa ini adalah fitur dan bukannya bug, lapor Mashable. Untungnya, Apple sekarang membiarkan konsumen memilih apakah mereka ingin menggunakan "fitur" tersebut. Jadi, Anda bisa memilih untuk memastikan performa iPhone tidak turun walau ini akan memiliki dampak buruk pada baterai.Keputusan Apple untuk menurunkan performa iPhone lama menyebabkan mereka didenda sebesa EUR5 juta (Rp 17,2 miliar) oleh badan kompetisi dan pasar Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), menurut laporan The Verge.Mereka keberatan jika Apple menurunkan performa iPhone lama tanpa memberitahu pengguna atau memberikan kesempatan bagi pengguna untuk kembali menggunakan software lama.(ELL)