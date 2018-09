Apple Gelar Acara, Huawei Rilis Teaser Mate 20 Pro

Jakarta: Di tengah kehebohan peluncuran perangkat terbaru Apple, yaitu iPhone XS, XS Max dan XR, Huawei mencoba mengalihkan perhatian masyarakat dengan merilis tiga teaser untuk smartphone yang akan diumumkannya pada 16 Oktober mendatang.



Selama acara perilisan produk terbaru Apple berlangsung, Huawei secara aktif mengunggah konten di akun Twitter resminya, mempromosikan keuntungan yang akan diperoleh konsumen jika memiliki Huawei P20 atau P20 Pro.

Sementara itu mendekati akhir acara Apple, Huawei mulai mengunggah tiga teaser terkait dengan Mate 20 dan Mate 20 Pro.Pada teaser pertama, gambar perangkat dengan pencahayaan berasal dari belakang perangkat, mengonfirmasi penggunaan layar dengan sisi berlekuk, seperti rumor yang telah beredar sebelumnya.Selain perangkat, gambar tersebut juga dihiasi kalimat Thank You dalam ukuran besar, di bagian atas kalimat bertuliskan "For Letting Us Be The Real Hero of The Year". Huawei juga mencantumkan acara peluncurannya pada 16 Oktober di London, Inggris.Sementara itu, teaser kedua Huawei berupa video yang sedikit membosankan, meski dapat terlihat jelas ditujukan untuk Apple. Teaser ini menampilkan seseorang berlari ke dalam lingkaran, menyerupai dengan gambar yang disematkan Apple pada undangannya.Kemudian, seseorang pada teaser Huawei tersebut berlari menjauhi lingkaran sembari mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya, karena telah mendukung Huawei sebagai inovator.Pada video teaser ketiga, Huawei mengindikasikan rangkaian warna lebih banyak dan terfokus pada teknologi Artificial Intelligence (AI).Selain itu, teaser tersebut juga mengindikasikan ungkapan terima kasih secara tidak langsung kepada Apple karena telah mempertahankan sejumlah hal dalam jangka waktu lama, tanpa perubahan berarti.Secara keseluruhan, upaya Huawei untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari Apple mungkin tidak terlalu efektif. Namun, masa depan smartphone unggulan terbaru Huawei dinilai sejumlah pihak tergolong cerah dan baik.(MMI)