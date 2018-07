Advan G2 Plus Meluncur, Ramaikan Pasar Rp2 Juta

Jakarta: Vendor smartphone lokal Advan hari ini kembali merilis produk terbarunya, Advan G2 Plus. Ini merupakan varian model dari Advan G2 yang sudah dirilis lebih dulu di bulan Februari tahun ini.



Berdasarkan pengalaman menjajal singkat Medcom.id, Advan G2 Plus membawa build quality yang bagus serupa dengan saudaranya. Tentunya ini sangat berbeda jauh dengan seri Advan terdahulu.

Apabila Advan G2 menjagokan kualitas kamera depan atau memanjakan penggemar selfie dengan kamera depan resolusi 16MP, Advan G2 Plus menjagokan kapasitas baterai yang lebih besar yakni 4.000 mAh, yang diklaim mampu bertahan hingga 12 jam.Untuk spesifikasi secara keseluruhan, boleh dibilang Advan G2 Plus sedikit di bawah Advan G2. Misalnya, di sisi layarnya 5,7 inci dengan desain rasio 18:9 beresolusi HD. Berbeda dengan Advan G2 yang memiliki ukuran 5,5 inci dengan rasio 16:9.Pada dapur pacunya hanya ada sedikit perbedaan. Advan G2 Plus ditanamkan MediaTek MT6737, sementara Advan G2 menggunakan MediaTek MT6755.Keduanya sama-sama didukung RAM kapasitas 3GB dengan memori internal 32GB. Sistem operasi sudah berjalan IDOS 8.1 berbasis Android 8.1 Oreo.Dari sisi kamera, Advan G2 Plus dibekali kamera belakang resolusi 13MP dan kamera depan 8MP, sementara Advan G2 Plus yang menjagokan kemampuan selfie dibekali kamera belakang 13MP dan kamera depan 16MP.Seperti yang sudah disebutkan Advan G2 Plus hadir dengan baterai berkapasitas 4.000 mAh, sementara Advan G2 hanya memiliki kapasitas baterai 3.500 mAh.Berdasarkan seluruh spesifikasi yang ditawarkanm tidak mengherankan apabila Advan G2 Plus dibanderol lebih terjangkau ketimbang Advan G2. Smartphone ini dibanderol Rp1.899.000 untuk flash sale mulai 30 Juli 2018 di Shopee dan harga normalnya menjadi Rp1.999.000.Pihak Advan mengklaim bahwa smartphone mereka tampil dengan spesifikasi lebih menggiurkan dibandingkan kompetitor dengan harga yang tidak jauh berbeda, di antaranya Oppo A71, Vivo Y53, Samsung J2 Prime, dan Xiaomi Redmi 5.(MMI)