Apple Berencana Kombinasikan Apple News dan Texture

Jakarta: Pada bulan Maret lalu, Apple membeli Texture, yang dikenal masyarakat sebagai Netflix dari penerbitan majalah, sebab memungkinkan pelanggan untuk memilih dari 200 majalah untuk dibaca dengan biaya berlangganan sebesar USD9,99 (Rp136.849) per bulan.



Laporan terbaru menyebut bahwa Apple akan mengombinasikan layanan Texture dengan Apple News untuk menciptakan layanan berlangganan premium.

Apple akan meluncurkan layanan yang menggunakan teknologi Texture dan dibantu oleh pegawai Texture yang tersisa tersebut pada tahun depan.Dengan penjualan smartphone yang mengalami sedikit penurunan terkait pendistribusian pada tahun lalu, Apple berencana untuk memperluas bisnis layanannya.Apple disebut akan menawarkan aplikasi Apple News baru dan lebih baik, dan persentase pendapatan dari layanan berbayar ini akan diberikan kepada penerbit majalah yang menjadi bagian dari layanan tersebut.Apple menyebut bahwa perusahaannya menargetkan pendapatan layanan tahunan sebesar USD50 miliar (Rp684,9 triliun) pada tahun 2021.Selama tahun fiskal terakhir, Apple menghasilkan sebesar USD30 miliar (Rp410,9 trilun) pada lini teratas divisi, hingga 23 persen pada tahun fiskal 2017.Aplikasi Newsstand yang dinonaktifkan dan aplikasi Apple News saat ini menawarkan majalah dan surat kabar, namun mengharuskan pengguna mendaftar dan berlangganan ke penerbit yang diinginkan secara individual.Laporan terbaru meyebut bahwa serupa dengan Texture, Apple News versi baru akan mengenakan biaya satu kali per satu bulan.Dengan membayar biaya berlangganan per bulan, aplikasi ini akan memungkinkan pengguna untuk membaca majalah dan surat kabar yang tersedia.Terdapat spekulasi yang menyebut bahwa Apple akan tetap membebankan biaya berlangganan yang diusung Texture, yaitu USD9,99 (Rp136.849) per bulan pada layanan Apple News baru tersebut.(MMI)