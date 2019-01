Twitter Versi Android Sekarang Urutkan Kronologis

Jakarta: Pada bulan lalu, Twitter menambahkan ikon kerlip yang memungkinkan pengguna aplikasi versi iOS untuk berganti antara dua cara menampilkan tweet secara cepat. Metode saat menampilkan pesan ini di Twitter adalah tweet terpopuler sesuai minat yang dideteksi algoritma.



Dengan mengetuk ikon kerlip di bagian kanan atas layar, feed akan berganti menampilkan tweet dalam urutan kronologis. Ini merupakan metode awal yang digunakan Twitter untuk menampilkan tweet.

Dalam acara yang dihelat di New York, Twitter mengumumkan bahwa fitur tersebut telah tersedia untuk aplikasi versi Android. Saat ikon kerlip diketuk, bagian atas kotak akan menampilkan kalimat “Home shows you Top Tweets first”.Dan di bagian bawah pesan tersebut tersedia opsi untuk menampilkan tweet terbaru. Mengetuk opsi ini akan menampilkan tweet terbaru di bagian atas halaman Home dengan urutan kronologis terbalik.Jika pengguna berganti ke tweet terbaru, setiap kali pengguna mengetuk ikon, pesan di bagian atas kotak akan menampilkan “Latest tweet show up as they happen”. Opsi di bagian bawah pesan akan memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman Home.Halaman Home akan menjadi lokasi Twitter menampilkan Top Tweet terlebih dahulu. Namun apapun pengaturan yang pengguna gunakan, kotak halaman Home tetap akan mencantumkan tautan ke preferensi konten.Twitter menyebut tengah menggulirkan fitur ini via update di sisi server. Hal ini berarti pengguna hanya perlu menunggu kemunculan ikon kerlip tersebut pada aplikasi mereka.(MMI)