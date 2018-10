Grab Umumkan CTO for Transport Baru

Jakarta: Grab mengumumkan pengangkatan Mark Porter sebagai Chief Technology Officer (CTO) for Transport.



Porter bertugas memimpin infrastruktur teknologi Grab dan sejumlah tim khusus bisnis transformasi Grab, termasuk mobil, taksi, ojek, carpooling, layanan multi-moda dan lainnya.

Sebagai CTO of Transport, Mark juga bertugas mengawasi pengembangan ketangkasan platform dan machine learning, kecerdasan buatan (AI) dan kapasitas data science, guna memberikan pengalaman transportasi lebih aman, lancar dan personal.Mark akan memimpin dan bekerja sama dengan tim teknisi di seluruh jaringan R&D global Grab di enam negara, termasuk Singapura, Seattle, Beijing, Bangalore, Ho Chi Minh City dan Jakarta, dengan berbasis di Seattle, Amerika Serikat.“Setiap hari setidaknya kami memroses 20TB data. Tidak ada yang lebih memahami mobilitas Asia Tenggara layaknya kami, dan ada banyak hal lainnya yang ingin kami wujudkan untuk mendukung mobilitas masyarakat kawasan ini," ujar Group Chief Technology Officer Theo Vassilakis.Selain mengumumkan pengangkatan Mark sebagai CTO of Transport, Grab turut mengumumkan komitmennya dalam menyediakan perbaikan demi pengalaman transportasi lebih baik.Sejumlah komitmen yang telah dihadirkan Grab termasuk penambahan fitur pesan suara dalam GrabChat.Grab turut menambahkan kemampuan bagi pengguna untuk membatalkan pemesanan sebelum memperoleh tumpangan, serta pemesanan otomatis saat driver terpilih membatalkan pesanan tanpa perlu memasukan kembali informasi detil pemasanan.Sebelum menjabat sebagai CTO for Transport, Mark merupakan bagian dari Amazon selama lima tahun, yaitu di Amazon RDS, Amazon Aurora, dan Amazon RDS for PostgreSQL, dengan jabatan terakhir sebagai General Manager.Sementara itu, Grab juga tengah menguji kemampuan mengubah lokasi tujuan setelah perjalanan dimulai di beberapa kota terpilih, untuk moda transportasi GrabCar, JustGrab, dan GrabBike.(MMI)