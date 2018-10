Begini Isi Kotak Nokia 6.1 Plus

Jakarta: Pada awal September lalu, Nokia meluncurkan Nokia 6.1 Plus di Indonesia. Mengingat Nokia tidak lagi menjual smartphone mereka sendiri, lisensi merek kini dipegang oleh HMD Global. Ini merupakan ponsel Android One dengan poni pertama yang dirilis di Indonesia.



Ponsel yang dikenal dengan nama Nokia X6 di luar negeri ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 636, RAM 4GB, dan memori 64GB. Meski hanya dihargai Rp3,4 juta, Nokia 6.1 sudah menggunakan bodi kaca. Inilah isi kotak penjualan smartphone tersebut.

Seperti yang bisa Anda lihat pada gambar di atas, Nokia 6.1 Plus memiliki kotak berbentuk persegi dan bukannya persegi panjang seperti kebanyakan kotak smartphone.Anda bisa melihat tulisan "Nokia" pada tengah kotak, dengan gambar dua tangan saling menggenggam yang memang sempat menjadi ciri khas Nokia ketika perusahaan itu masih merajai pasar ponsel. Sementara pada bagian belakang kotak, Anda akan bisa melihat spesifikasi lengkap dari ponsel ini.Setelah Anda membuka kotak, dengan menarik bagian bawah keluar, Anda akan melihat Nokia 6.1 Plus pada sebelah kiri dan sebuah kotak lain pada sebelah kanan. Di dalam kotak tersebut, terdapat aksesori seperti charger, kabel charger, dan juga earphone.Sementara ketika Anda mengambil ponsel, Anda akan melihat pembuka kartu SIM. Di bagian bawah penyangga ponsel, Anda akan menemukan panduan dan garansi.Salah satu fitur unggulan Nokia 6.1 Plus adalah fitur Bothie , yang merupakan singkatan dari both selfie. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengambil foto selfie bersamaan dengan foto kamera belakang. Apakah fitur memang terbukti berguna? Tunggu ulasan Medcom.id.(MMI)