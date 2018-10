Sony Master Series Resmi Masuk Indonesia

Jakarta: Sony meluncurkan rangkaian televisi dalam seri terbarunya di Indonesia, bertajuk Master series A9F.



Rangkaian ini terdiri dari dua model berukuran layar berbeda yaitu 65 inci dan 55 inci, dan diklaim mampu menyugukan kualitas tampilan gambar premium.

"Master Series merupakan TV terbaik dan canggih karena telah lolos pengujian ketat dari Sony," ujar President Director Sony Indonesia Kazuteru Makiyama.Klaim kualitas gambar premium yang dapat dihadirkan Master series A9F berkat prosesor gambar X1 Ultimate generasi terbaru yang mendukung televisi cerdas ini.Sebab, prosesor ini didukung sejumlah fitur, termasuk Object Base Super Resolution dan Object-based HDR remaster.Kedua fitur tersebut memungkinkan Master series A9F meningkatkan resolusi demi menyuguhkan gambar lebih akurat dan alami. Selain itu pada Master series, Sony turut bekerja sama dengan Netflix dan menghadirkan fitur Netflix Calibrated Mode.Fitur ini bertugas mempermudah pengguna mengakses satu pengaturan menu, untuk menghadirkan tampilan konten dengan warna yang telah dikalibrasikan sesuai dengan tujuan kreator konten Netflix.Master series A9F juga didukung teknologi CalMAN, guna memastikan perangkat tidak kesulitan mempertahankan kualitas gambar pada TV.Tidak hanya via tampilan gambar, Master series A9F juga berbekal Acoustic Surface Audio+ dan TV Center Speaker Mode sehingga speaker terintegrasi di televisi dapat digunakan sebagai speaker tengah dari sistem home theater.Master series A9F menggunakan sistem operasi Android TV 8.0 Oreo, yang juga didukung oleh Android TV Hands-free dengan dukungan fitur Voice Search.Jika perangkat generasi sebelumnya pengguna dapat memanfaatkan fitur pencarian via suara lewat remote kendali, pada Master series A9F pengguna dapat melakukannya secara langsung via televisi.Hal ini dimungkinkan berkat pembekalan mikrofon terintegrasi pada unit televisi, meski kemampuan ini baru dapat digunakan saat televisi terhubung via internet.Sementara itu, Sony memasarkan Master series A9F 65 inci dengan harga dari Rp60 jutaan, sedangkan model 55 inci seharga dari Rp40 jutaan.(MMI)