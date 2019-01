Developer Pokemon Go Dapat Rp2,7 Triliun

Jakarta: Niantic, perusahaan di balik Pokemon Go, game Augmented Reality yang sempat menjadi populer pada 2016, kini mendapatkan kucuran dana segar.



Startup game AR mobile itu mendapatkan USD190 juta (Rp2,7 triliun), menurut dokumen yang dimasukkan ke Komisi Bursa dan Sekuritas Amerika Serikat pada hari Rabu.

Niantic mendapatkan kucuran dana baru ini satu tahun setelah mereka mendapatkan USD200 juta (Rp2,9 triliun) pada pendanaan Seri B, lapor CNET.Niantic mengatakan, ada 26 investor yang berpartisipasi dalam pengumpulan investasi terbaru ini, yang membuat dana total yang dikumpulkan Niantic mencapai USD415 juta (Rp5,9 triliun). Niantic berusaha mendapatkan dana sebesar USD200 juta, sehingga akan memiliki valuasi USD3,9 miliar (Rp55,6 triliun).Pokemon Go diluncurkan pada Juli 2016. Game itu mencetak banyak rekor, seperti game dengan pendapatan terbanyak pada bulan pertama, game mobile dengan jumlah unduhan paling banyak dalam bulan pertama, dan lain sebagainya.Menurut Apptopia, Pokemon Go hanya memerlukan waktu 811 hari untuk mendapatkan USD2 miliar (Rp28,5 triliun) dari pembalian di aplikasi. Ini menjadikan Pokemon Go sebagai game ketiga tercepat untuk mengumpulkan pendapatan tersebut.Pendanaan ini Niantic dapatkan ketika mereka tengah mempersiapkan diri untuk meluncurkan game mobile AR baru, Harry Potter: Wizards Unite.Pada 2017, Niantic mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan Warner Bros. untuk membuat game itu. Diperkirakan, game itu akan diluncurkan pada tahun ini, satu tahun lebih lambat dari rencana semula.(MMI)