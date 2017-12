Pemerintah Tiongkok akan Regulasi Pembayaran dengan QR Code

Jakarta: Dalam rangka mengurangi penipuan, bank sentral Tiongkok telah mengumumkan rencana untuk membuat regulasi terkait pembayaran menggunakan QR code, barcode dan kode lain yang bisa dipindai.



Para regulator nantinya akan membatasi pembayaran menggunakan QR code menjadi CNY500 atau sekitar Rp1 juta. Ketika metode pengamanan tertentu digunakan, batasan pembayaran akan naik menjadi CNY5 ribu atau sekitar Rp10 juta.

Semakin tinggi level keamanan, maka bank dan pihak yang memproses pembayaran akan diberikan kebebasan untuk menentukan batasan maksimal pembayaran yang bisa dilakukan.Selain itu, Bank of China tidak menentukan peraturan ketat. Mereka hanya meminta bank dan pihak pemproses pembayaran untuk mengatur diri mereka sendiri berdasarkan panduan yang diberikan oleh bank sentral.Mereka juga meminta grup industri untuk mengumpulkan anggota dan para ahli untuk mempelajari bagaimana bisnis menggunakan QR code dan langkah apa yang bisa diambil untuk meningkatkan keamanannya, lapor The Verge.Bank sentral khususnya khawatir dengan kode statis yang tidak pernah berubah, yang bisa diselipkan tautan ke situs dengan malware. Sebuah laporan menyebutkan, sebanyak USD13 juta (Rp176 miliar) telah tercuri melalui penipuan QR code di provinsi Tiongkok yang paling padat.Bank sentral ingin pembayaran QR mengadopsi sistem token, tanggal habis berlaku dan metode lain untuk mencegah penipuan. Mereka juga menyarankan penggunaan enkripsi, update berkala, monitor risiko dan software keamanan.Sayangnya, sekarang, masih belum jelas bagaimana cara kerja semua ini. Sejauh ini, Bank of China tampaknya hanya menawarkan sekumpulan ide dan meminta pihak industri untuk memikirkan cara mengimplementasikannya.(MMI)