Orang Indonesia Paling Suka Belanja Online Jelang Makan Siang

Jakarta: iPrice mengumumkan hasil survei terkait ranah e-commerce, menyebut masyarakat di Indonesia lebih banyak melakukan aktivitas jual beli saat menjelang makan siang, atau pada pukul 11 siang.



"Jam belanja favorit masyarakat Indonesia, berdasarkan data dari jumlah pesanan, yaitu di jam 11 siang, dengan persentase 69 persen lebih tinggi dari jumlah rata order yang terjadi dalam satu hari. Hal ini berbeda dengan Singapura dengan puncak waktu belanja aktif di jam 4 sore hingga 12 malam," ujar Senior Content Marketer iPrice Group Andrew Prasatya.

Selain itu, waktu terfavorit kedua masyarakat Indonesia dalam berbelanja online dicatat iPrice pada pukul 5 sore. Survei ini juga menyebut bahwa aktivitas belanja online tertinggi di Indonesia rata-rata terjadi pada hari Rabu.Jika dibandingkan dengan hari lain di tengah minggu, frekuensi belanja online pada hari Rabu lebih tinggi 12 persen.Survei ini juga menyebut perangkat mobile menjadi alat favorit masyarakat Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia, untuk berkunjung ke e-commerce. Hal ini disebut juga didorong oleh gaya hidup tingkat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.Pada kuartal ketiga 2016, iPrice mencatat 74 persen konsumen Indonesia memanfaatkan smartphone untuk berkunjung ke e-commerce. Angka ini meningkat pada kuartal pertama tahun 2017 menjadi 85 persen.Fakta tersebut turut menjadi pendorong kehadiran e-commerce yang menyediakan layanannya via aplikasi dan mengoptimalkan layanan versi situs online. Namun, berdasarkan survei terkait konversi jumlah kunjungan terhadap keputusan membeli, jumlah konsumen yang berbelanja via desktop lebih tinggi jika dibandingkan perangkat mobile.Persentase belanja online via dekstop yang tercatat sebesar 150 persen, dinilai Andrew, didorong oleh kenyamanan lebih baik yang dapat disuguhkan untuk konsumen. Melalui desktop, konsumen bisa melihat barang lebih lengkap, serta dapat membandingkan harga, sementara aplikasi hanya digunakan untuk melihat-lihat produk.(MMI)