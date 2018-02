Bos Smartphone HTC Mundur, Ada Apa?

Jakarta: HTC harus mencari orang baru untuk memimpin divisi smartphone mereka.



Perusahaan asal Taiwan itu baru saja mengumumkan bahwa Chialin Chang, presiden yang bertanggung jawab atas smartphone, telah mengundurkan diri karena "rencana karir pribadi". Saat ini, dalam catatan investor, belum ada nama pengganti Chang.

"Kami bisa mengonfirmasi bahwa Chialin Chang telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai President of the Smartphone and Connected Devices Business di HTC," kata juru bicara HTC pada CNET."Kami berterima kasih atas dedikasinya ke perusahaan selama enam tahun dan berharap dia sukses dalam karirnya di masa depan."Menurut laporan media lokal, Chang meninggalkan HTC untuk mendirikan startup yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI).Chang meninggalkan HTC ketika perusahaan sedang mengalami masalah. Dalam laporan keuangan pada Januari, HTC melaporkan penurunan pendapatan sebesar 15 persen jika dibandingkan dengan bulan Desember 2017. Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan HTC turun 27 persen Google belum lama ini telah mengakuisisi divisi smartphone HTC senilai USD1,1 miliar (Rp14,8 triliun). Perusahaan pencarian itu mempekerjakan pegawai HTC, khususnya yang telah bekerja sama dengan Google untuk mengembangkan lini Pixel.Selain itu, menurut rumor yang beredar, HTC tidak akan memperkenalkan smartphone flagship barunya pada Mobile World Congress pada bulan depan. Sebagai gantinya, mereka akan meluncurkan U12 pada April.(MMI)