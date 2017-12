Bermodal 170 Juta CCTV, Tiongkok Tangkap Orang dalam 7 Menit

Jakarta: Kehadiran kamera pengawas seperti CCTV selalu dibutuhkan untuk alasan keamanan. Namun, seberapa mengerikan jika kamera tersebut semakin canggih?



Semakin banyak CCTV yang terpasang, semakin akurat Anda memantau keamanan. Tercatat tidak kurang dari 170 juta CCTV terpasang di seluruh Tiongkok, dilaporkan oleh BBC. Beberapa waktu lalu BBC sempat menguji seberapa canggih teknologi tersebut.

How long can a BBC reporter stay hidden from CCTV cameras in China? @TheJohnSudworth has been given rare access to put the world's largest surveillance system to the test pic.twitter.com/vLGQYN7ZB9