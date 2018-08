Motorola Siap Temani Amazon Echo dan Google Home

Jakarta: Motorola dilaporkan bersiap memasuki pasar speaker cerdas dengan perangkat baru yang diperkirakan akan segera diumumkan. Speaker cerdas Moto AI baru ini tidak akan bersaing secara langsung dengan Amazon Echo dan Google Home.



Sebab Motorola dilaporkan berencana untuk hanya meluncurkan perangkat baru ini di pasar Tiongkok. Gambar pers dan materi promosi perangkat bernama speaker asisten Motorola Smart AI tersebut baru-baru ini beredar di di Tiongkok melalui situs AndroidPure.

Namun, hingga saat ini belum tersedia informasi terkait dengan nama pasar yang akan diusung oleh perangkat ini. Meskipun demikian, desain dan sejumlah fungsi perangkat telah ditampilkan Motorola pada gambar press yang beredar tersebut.Speaker cerdas ini diperkirakan akan diluncurkan di Tiongkok melalui kerja sama Motorola dengan Baidu. Sejumlah perintah suara yang dapat direspon oleh asisten Smart AI pada perangkat ini ditampilkan di gambar promosi.Perintah tersebut termasuk "What's Today's news", dan "Help me set a reminder or start a countdown for 5 minutes." Selain itu, speaker cerdas ini juga disebut dapat menjawab sejumlah pertanyaan lainnya, seperti "What festival is today", serta menyediakan informasi untuk pengguna terkait cuaca dan update berita.Teknologi AI yang mendukung speaker cerdas ini juga disebut didukung oleh algoritma lebih baik, dan mampu mempelajari interaksi pengguna. Perangkat ini juga dibekali dengan mode Kids, memungkinkannya diaktifkan secara otomatis saat berinteraksi dengan anak-anak.Untuk hardware, speaker cerdas Motorola juga akan didukung oleh prosesor ARM Cortex 53, dan dibekali dengan fitur konektivitas Bluetooth dan Wi-Fi.(MMI)