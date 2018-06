Microsoft Kembangkan Perangkat Surface Layaknya Ponsel

Jakarta: Microsoft telah sibuk mengembangkan perangkat Surface baru selama setidaknya dua tahun. Perangkat yang memiliki nama kode Andromeda ini telah disebutkan dalam beberapa paten dan laporan. Dikabarkan, perangkat itu juga akan dilengkapi dengan dua layar.



Menurut dokumen internal Microsoft yang didapat oleh The Verge, perangkat Surface baru ini akan bisa dimsaukkan ke dalam kantong.

@zacbowden @h0x0d @windowscentral #Surface Andromeda Render according to the latest patents pic.twitter.com/CmbvlfETtU