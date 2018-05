Trafik Data Diprediksi Naik 80%, Indosat Siap Hadapi Lonjakan

Semarang: Bagi warga Indonesia, lebaran identik dengan mudik. Sementara bagi operator telekomunikasi, bulan Ramadan dan lebaran identik dengan kenaikan trafik. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Indosat Ooredoo juga memperkirakan akan terjadi kenaikan trafik.



Indosat memperkirakan akan ada kenaikan trafik data sebesar 83,7 persen menjadi 5.794TB per hari. Karena itulah, Indosat meningkatkan kapasitas layanan data mereka sehingga menjadi 11.394TB per hari.

Dengan kapasitas lebih dari dua kali lipat prediksi kenaiakn trafik data, Indosat berharap jaringan mereka akan dapat memenuhi kebutuhan data penguna, bahkan ketika trafik mencapai titik tertinggi.Sementara itu, terkait layanan voice atau telepon, Indosat memperkirakan akan mencapai 3,36 juta Erlang per hari. Kapasitas yang telah Indosat sediakan mencapai 37,49 Erlang per hari. Untuk SMS, Indosat menyiapkan kapasitas hingga 1,01 miliar SMS per hari meski prediksi menyebutkan bahwa pelanggan Indosat hanya akan mengirimkan 150 juta SMS per hari."Indosat siap menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran," kata Yusuf Setiawan, Division Head NSAS Optimization dalam presentasi yang diadakan di kantor Indosat Ooredoo di Semarang."Ekspansi jaringan dilakukan di lokasi yang diprediksi mengalami kenaiakn trafik, seperti jalur mudik, tujuan mudik dan tempat wisata." Inilah alasan mengapa Indosat Ooredoo memilih rute Semarang-Demak-Kudus sebagai rute uji jaringan mereka tahun ini.Untuk memantau jaringan, Indosat Ooredoo menggunakan Indosat Ooredoo Network Operation Center (i-NOC).Sebagai antisipasi menghadapi tingginya trafik menjelang lebaran, dua hari sebelum dan dua hari sesudah lebaran, Indosat juga akan menggunakan Command Center untuk melakukan pemantauan intensif.Indosat menjelaskan, dalam Command Center, terdapat tim Performance Monitoring yang bertugas untuk mengidentifikasi gangguan sebelum pengguna merasakan imbas dari gangguan tersebut. Setelah masalah diidentifikasi, mereka segera menghubungi customer service agar kendala tersebut bisa diselesaikan secepat mungkin.(MMI)