GK-PnP Indonesia Bawa 11 Startup ke Hadapan Investor dan Pemerintah

Jakarta: GK-PnP memperkenalkan sebelas startup angkatan keduanya, yaitu Cheers, Datanest, Duithape, Dana Bijak, Gandeng Tangan, Gringgo, Indogold, Manpro, Trukita, Periksa.ID, dan Weston.



Dalam acara yang bertajuk “Tech for a Better Indonesia” pekan lalu ini, para startup mempresentasikan teknologi yang mereka bangun di hadapan ratusan tamu yang terdiri dari investor, pemerintah, korporasi, dan media.



“Tema Tech for a Better Indonesia kami angkat untuk memotivasi generasi muda untuk dapat kontribusi lebih aktif lagi untuk Indonesia melalui teknologi. Apalagi generasi milenial adalah Digital Natives,” tutur Wesley Harjono, Managing Director GK–PnP.



Selama tiga bulan berlangsungnya program, kesebelas startup mendapatkan sejumlah fasilitas mulai dari pendanaan awal, workshop, 1:1 mentoring session, jaringan ke media, coworking space gratis, hingga koneksi ke korporasi.

Saat ini, GK–PnP telah memiliki empat rekan korporasi di Indonesia yaitu Astra Internasional, Bank BNI, Bank BTN, dan SinarMas. Menurut catatan, sudah ada sebanyak 8 pilot project yang berjalan antara startup gelombang 1 dan 2 dengan rekan korporasi GK-PnP ditambah 18 ongoing discussion.Adapun kelulusan kesebelas startup ini juga menandai dibukanya pendaftaran untuk angkatan ketiga GK-PnP. Pendaftaran yang akan ditutup pada 30 April ini dibuka untuk lebih banyak vertical.Jika dalam batch pertama dan kedua GK-PnP lebih berfokus pada seed-stage startup yang bergerak di bidang fintech dan mobile, kali ini GK-PnP mengundang startup yang bergerak dibidang Mobility, IoT, Food & Agriculture Tech, dan Sustainability untuk bergabung.Berikut 11 startup yang tergabung dalam angkatan kedua GK-PnP:1. CheersCheers memudahkan developer mengintegrasikan e-wallet di dalam aplikasi yang dibangun secara mandiri sehingga para penggunanya dapat terhubung secara finansial.2.Dana BijakDanabijak adalah layanan pinjaman online tanpa agunan yang menawarkan pinjaman mikro kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.3.DatanestDatanest menyediakan jasa pengolahan data dengan machine learning dan Artificial Intelligence sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.4.Duit HapeDuit Hape merupakan sistem pembayaran dan pengiriman uang seluler independen yang dapat bekerja di semua sistem operasi, operator telekomunikasi, dan bank. Duit Hape memungkinkan penggunanya untuk melakukan setoran tunai dan penarikan, transfer, pembayaran cicilan, jaminan sosial, dan sebagainya.5.Gandeng TanganGandeng tangan merupakan peer-to-peer lending platform yang bertujuan memberikan investasi jangka pendek untuk membantu pembiayaan UMKM.6.GringgoGringgo adalah aplikasi yang mengagregasi dan mengatur layanan pengumpulan serta daur ulang sampah.7.IndogoldIndogold adalah platform online yang membantu penggunanya melakukan investasi logam mulia secara aman dan fleksibel. Mulai dari tabungan emas dengan berat terkecil 0.001 gram, layanan cicilan untuk pelanggan, penggadaian logam mulia, dan sebagainya.8.ManproManpro menawarkan solusi project management, khususnya untuk proyek konstruksi. Dengan Manpro, pengguna dapat mengakses dokumen atau gambar dengan mudah.9.Periksa IDPeriksa ID adalah solusi terintegras guna meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan menjadi lebih responsif, efektif, dan transparan. Pengguna dapat menulis resep, menyimpan catatan media, mengelola data pasien, menulis resep, dan lainnya.10.TrukitaTrukita adalah platform online agar pengguna bisa mendapatkan harga terbaik untuk kebutuhan kargo.11.WestonWeston menyediakan solusi untuk renewable energy system di daerah terpencil di Indonesia. Sistem ini dapat digunakan oleh setiap rumah untuk mendapatkan akses listrik dengan sistem pembayaran pay per use yang terjangkau.(MMI)