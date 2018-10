Snapchat Mulai Pamer Snap Originals

Jakarta: Snapchat menjadi salah satu media sosial terpopuler di antara remaja dan dewasa muda. Perusahaan yang dipimpin oleh Steven Spiegel ini juga berupaya untuk tetap relevan dengan basis pengguna, melalui sejumlah acara original dalam aplikasi.



Kini platform ini meneruskan upayanya tersebut dengan merilis tiga acara sebagai bagian dari serial Snap Originals baru. Ketiga acara ini merupakan gelombang pertama yang dihadirkan Snapchat, dan akan diikuti oleh acara lain dalam bulan-bulan mendatang.

Acara ini dilaporkan Engadget, hadir sesuai tema yang dekat dengan pengguna Snapchat, termasuk Class of Lies.Acara ini mengikuti sepasang mahasiswa dan rekan sekamar yang memandu podcast terkait dengan kasus kejahatan, sembaru menyelesaikan permasalahan hilangnya teman mereka.Sementara itu, acara Co-Ed merupakan versi lebih ringan dari kehidupan perkuliahan dari mahasiswa baru.Acara ketiga tampil sedikit berbeda, bertajuk docuseries, Endless Summer memberikan pemirsa kilasan dari kedupan Summer McKeen dan Dylan Jordan, YouTuber ternama.Acara ini akan dirilis setiap harinya dalam format berdurasi lima menit per acara. Pengguna Snapchat dapat menemukan acara tersebut pada bagian khusus acara di halaman Discover.Menurut Snapchat, episode individual akan hadir sebagai acara reguler dan tidak terasa sebagai satu episode yang dipotong ke dalam beberapa bagian.Untuk menjadikan acara ini lebih menarik, produser menambahkan elemen Augmented Rality (AR) pada serial ini dengan menggunakan Show Portals. Melalui portal tersebut, pemirsa akan dapat memasuki adegan tertentu dan melihat sekitar dengan ponsel mereka.AR masih tergolong menjadi fitur baru namun akan menarik untuk melihat implementasi spesifiknya.Selain itu, acara tersebut juga didukung Snapchat Filters, Lenses dan fitur tematik baru lainnya. Pada eksekutif Snap Inc. berharap kehadiran acara ini dapat menghadirkan pengguna baru pada platform ini.Sebab, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, Snapchat baru-baru ini mengalami penurunan jumlah pengguna dan memiliki masalah untuk menjaga perusahaan mendapatkan keuntungan. Setelah tiga serial, Snapchat akan merilis tiga serial lain pada akhir bulan Oktober ini.(MMI)