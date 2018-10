Microsoft Integrasikan Your Phone ke Windows 10 dan Android

Jakarta: Microsoft tidak hanya meluncurkan sekumpulan perangkat Surface beberapa hari lalu. Mereka juga mengumumkan rencana update besar untuk Windows 10.



Update Oktober 2018 tersebut akan memiliki satu fitur menarik, sebuah aplikasi bernama Your Phone. Aplikasi itu memungkinkan Anda membaca SMS dan melihat foto pada ponsel Android Anda dari PC berbasis Windows 10 Anda, menurut laporan Business Insider.

Aplikasi ini bekerja via WiFi, jadi Anda tidak perlu menghubungkan komputer dengan ponsel Anda menggunakan kabel. Sayangnya, untuk bisa menggunakan fitur ini, ponsel Anda sudah harus menggunakan setidaknya Android 7.0 atau versi Android yang lebih baru.Jika Anda punya iPhone, ada beberapa hal dari aplikasi Your Phone yang tidak bisa Anda gunakan. Untuk para pengguna iPhone, satu-satunya fitur yang didukung oleh Your Phone adalah fitur untuk mengirimkan tautan situs dari PC ke ponsel Anda.Dalam acara yang diadakan beberapa hari lalu, Microsoft juga menjelaskan fitur baru yang akan mereka sediakan.Mereka berkata, Anda bisa menampilkan apa yang muncul di ponsel Anda ke PC alias mirroring. Dengan begitu, Anda bisa menggunakan aplikasi apapun pada ponsel di PC.Sebelum ini, Microsoft juga telah memperkenalkan Timeline, fitur pada Windows 10 yang dapat melacak file dan situs yang Anda akses.Sekarang, para pengguna Android bisa memasang aplikasi Microsoft Launcher dan mengakses Timeline. Dengan begitu, Anda bisa dengan mudah mengakses situs atau file 365 yang Anda buka via komputer.(MMI)