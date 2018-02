Xiaomi Redmi 5 dan Redmi 5 Plus Masuk Indonesia, Harganya?

Jakarta: Xiaomi resmi mengumumkan kehadiran dua smartphone terbarunya untuk pasar Indonesia, Redmi 5 dan Redmi 5 Plus. Keduanya mengunggulkan bentang layar luas yang digadang Xiaomi sebagai inovasinya untuk konsumen.



"Cara kami berterima kasih adalah dengan menghadirkan lebih banyak produk inovatif di Indonesia. Dua ponsel ini bentuk inovasi dari kami untuk semua pengguna," ujar Head of Xiaomi South Pacific Region dan Country Manager Xiaomi Indonesia Steven Shi.

Xiaomi Redmi 5 dan Redmi 5 Plus mendukung layar luas dalam bodi berukuran ringkas, ditujukan Xiaomi untuk menghadirkan pengalaman penggunaan dan menikmati konten pada layar dengan menyenangkan, tanpa perlu memperbesar dimensi fisik dari smartphone.Layar kedua smartphone ini mengusung rasio aspek 18:9, yang dinilai menjadi tren layar saat ini, namun dengan ukuran layar berbeda. Xiaomi Redmi 5 hadir dengan ukuran 5,7 inci dengan resolusi HD+ 1440 x 720 piksel, sedangkan Redmi 5 Plus berlayar 5,99 inci dengan resolusi FHD+ 2160 x 1080 piksel.Selain layar, Xiaomi juga mengunggulkan kemampuan kamera yang diklaim mampu menyuguhkan hasil foto lebih detil dan lebih terang, namun dengan tampilan pencahayaan yang alami berkat dukungan sensor piksel lebih besar jika dibandingkan kompetitor di kelasnya.Dukungan baterai tergolong besar juga diklaim Xiaomi mampu bertahan lama berkat dukungan Qualcomm Snapdragon 450 untuk Redmi 5 dan Snapdragon 625 untuk Redmi 5 Plus. Kedua ponsel cerdas ini ditawarkan dalam tiga pilihan warna, yaitu hitam, biru, dan emas.Xiaomi masih memanfaatkan metode penjualan online melalui Lazada, JD.ID, dan Shopee pada 22 Februari mendatang, pukul 11 siang, dengan harga Rp1.699.000 untuk Redmi 5 RAM 2GB+16GB, Rp1.899.000 untuk Redmi 5 RAM 3GB+32GB, Rp2.199.000 untuk Redmi 5 Plus RAM 3GB+32GB, dan Rp2.699.000 untuk Redmi 5 Plus RAM 4GB+64GB.(MMI)