Elon Musk Hapus Facebook Page dari 3 Perusahaannya

Jakarta: Elon Musk memutuskan untuk menghapus Facebook Page dari perusahaan-perusahaan miliknya setelah ditantang oleh pengikutnya di Twitter. Saat ini, Facebook Page untuk SpaceX dan Tesla tidak lagi aktif. Masing-masing Page memiliki sekitar 2,6 juta pengikut.



Menurut laporan The Verge, Musk menjawab sekumpulan tweet setelah dia membalasa\ salah satu kicauan Brian Acton -- salah satu pendiri WhatsApp -- soal menghapus akun Facebook. "Facebook itu apa?" tanya Musk.

Definitely. Looks lame anyway.