PC Gaming Corsair ONE ELITE Adopsi Generasi Teranyar, Apa Saja?

Jakarta: Corsair versi terbaru dari ONE ELITE yang memiliki form factor lebih kecil dari PC gaming pada umumnya.



Versi terbaru CORSAIR ONE ELITE kni mendukung Generasi ke-8 prosesor Intel Core i7-8700K 4,2GHz dengan pendingin cair, yang diklaim mampu menjalankan game kelas AAA, software streaming sekaligus content creator.

Dari segi ukuran, Corsair ONE ELITE masih kecil yakni dengan volume 12L yang hanya menghasilkan suara kurang dari 20dBa dalam kondisi idle. Jadi tidak PC ini tidak memiliki suara yang bising.Corsair ONE ELITE dibekali RAM 32GB CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 2,666MHz serta kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti dengan liquid cooler. Jadi tidak heran apabila CORSAIR mengklaim produk ini mampu digunakan untuk gaming sekaligus content creator.Beralih ke memori penyimpanannya, PC ini dibekali 480GB m.2 NVME SSD sekaligus 2TB HDD 2,5 inci dengan kecepatan 5400RPM. Pada bagian PSU, Corsair memasang SF500 PSU dan kipas Corsair ML140.Corsair sendiri juga meluncurkan satu produk serupa dengan nama ONE PRO PLUS, yang hanya memiliki perbedaan dari sisi RAM, yakni dengan 16GB CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4.CORSAIR ONE ELITE dibanderol dengan harga USD3.000 (Rp41 juta) dan untuk ONE PRO PLUS dijual senilai USD2.800 (Rp38 juta).(MMI)