Samsung Pamer Rangkaian TV Canggih untuk 2018

New York: Samsung tidak hanya unggul di pasar perangkat smartphone. Perusahaan ini juga masih sangat eksis di pasar perangkat home entertainmet seperti televisi canggih kelas high-end.



Lewat ajang Samsung TV-The First Look 2018 di New York, Amerka Serikat hari ini, perusahaan tersebut memperkenalkan beberapa produk televisi sekaligus yang tidak hanya menjual kualitas gambar tapi juga fitur canggih.

Beberapa teknologi tersebut di antaranya ada Ambient Mode yang menyediakan informasi seperti berita, lalu lintas, dan cuaca meskipun televisi tidak difunakan untuk menonton. Tampilan gambar pada televisi Samsung juga akan mengikuti tampilan dinding yang ada di baliknya.Ada juga teknologi tercanggih yang dibenamkan ke dalamnya, asisten digital Samsung Bixby. Teknologi yang juga diimplementasikan pada smartphone premium Samsung.Pengguna televisi Samsung kini diklaim mampu menggunakan perintah suara untuk mencari acara favorit serta mengendalikan tidak televisi saja, tapi juga perangkat yang kompatibel dengan Bixby.Untuk teknologi di sisi gambar, Samsung memperkenalkan teknologi Direct Full Array yang membuat QLED TV mampu menampilkan gambar dengan kontras terbaik, yakni warna hitam dan putih yang sebenarnya.Teknologi ini menggunakan sebuah panel dengan zona backlighting yang berfungsi dengan pintar untuk otomatis menyesuaikan dan menghasilkan warna hitam yang kelam dan putih yang jelas.Mengingat televisi Samsung diposisikan sebagai produk home entertainment, maka Samsung juga menyediakan perangkat audio home theater terbaru berupa soundbar, mulai dari HW-K950, HW-N650, HW-NW700, dan VL550.Samsung sendiri memperkenalkan beberapa varian televisi terbarunya. Untuk model QLED TV Samsung memperkenalkan 4 model: Q9f, Q8F, Q7C, Q7f, dan Q6F dengan ukuran 55-88 inci.Lalu model Premium UHD, Samsung menghadirkan dua model yakni NU8500 dan NU8000, sedangkan di model UHD TV Samsung menyediakan NU7100 dan NU7300 dengan ukuran dari 40-75 inci.(MMI)