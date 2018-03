Casing Ini Sulap iPhone Jadi Game Boy

Jakarta: Muncul casing baru yang bisa mengubah iPhone Anda menjadi Game Boy. Kali ini, casing tersebut dibuat oleh Wanle Cases.



Casing ini bisa dipasangkan pada iPhone 6, 6s, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus dan X. Casing tersebut dilengkapi 10 game dan memiliki tombol layaknya Game Boy.

Beberapa game yang tersedia dalam casing ini antara lain Tetris, Tank, Formula One Racing, Snake dan Block. Sayangnya, tidak jelas apakah game yang bisa Anda mainkan menggunakan casing ini memang terbatas, walau 10 game sudah cukup banyak untuk mengisi waktu luang Anda.Menurut The Verge, casing Game Boy yang ada sekarang jauh lebih ringkas daripada casing Smart Boy yang diluncurkan pada 2015. Satu hal lain yang menarik dari casing buatan Wanel adalah karena ia tidak mengganggu. Anda tetap bisa menggunakan ponsel Anda seperti biasa.Meskipun begitu, berdasarkan review pada situs Wanle, ada beberapa masalah yang pengguna temui dalam casing ini, seperti bahan yang digunakan untuk membuat casing tersebut. Selain itu, terkadang, tombol yang ada tidak bekerja seperti seharusnya. Secara keseluruhan, tampaknya casing ini bekerja tanpa ada masalah.Untuk menggunakan casing ini, Anda hanya perlu memasukkan baterai ke bagian pojok dalam. Wanle mengatakan, fakta bahwa casing mereka dibuat dari plastik juga berfungsi untuk melindungi iPhone Anda ketika jatuh.Sekarang, casing ini sedang didiskon, sehingga dapat dibeli dengan harga USD24,95 (Rp345 ribu). Wanle mengatakan, biasanya, casing tersebut dijual seharga USD79,95 (Rp1,1 juta).(MMI)