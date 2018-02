Google Maps Go Sambangi Ponsel Non-Go Android

Jakarta: Google menggulirkan Maps versi Android Go kepada lebih banyak pengguna, setelah dua bulan lalu merilis aplikasi ini di sejumlah negara, meski tidak kompatibel dengan seluruh smartphone Android non-Go.



Mulai 8 Februari, Google memperluas ketersediaan Maps Go kepada lebih banyak wilayah, meski masih dalam versi beta. Selain itu, aplikasi ini kini kompatibel dengan sejumlah smartphone Android non-Go.

Pengguna di Amerika Serikat telah dapat mengunduh Maps Go via Google Play Store. Aplikasi ini juga dilaporkan telah tersedia di negara lain di seluruh dunia, mengindikasikan rencana Google untuk menjadikan program beta tersedia di seluruh dunia.Sementara itu, Google mengumumkan bahwa mereka sudah menggelontorkan dana sebesar USD12 juta atau Rp163 miliar program perburuan berhadiah atau bounty hunter untuk setiap peneliti keamanan dan hacker yang bisa menemukan dan melaporkan celah keamanan, sekaligus memberikan solusinya ke Google, sejak November 2012.Untuk tahun 2017 sendiri Google telah memberikan total dana hadiah sebesar USD2,9 juta atau Rp39,5 juta kepada 274 tim peneliti keamanan yang ikut serta dalam program tersebut.Google menyebutkan ada beberapa temuan penting dalam program tersebut selama tahun 2017, yang mendapatkan hadiah terbesar di 2017 yakni sebesar USD112.500 atau Rp1,5 miliar.Google juga mengumumkan ekspansi aplikasi YouTube Go ke lebih dari 130 negara berkembang baru di seluruh dunia. YouTube Go merupakan versi ringan dari YouTube, dirancang untuk perangkat low-end pada jaringan berkecepatan lambat.(MMI)