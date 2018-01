Huawei P11 Jadi Penerus Seri P?

Jakarta: Beberapa hari lalu, penerus Huawei P10 dirumorkan akan mengusung nama Huawei P20. Berdasarkan angka merek dagang yang didaftarkan, perangkat selanjutnya pada seri P ini akan disebut sebagai Huawei P11.



Nama Huawei P11 dan P20 telah didaftarkan kepada regulator merek dagang sejak tahun 2015, dan berlanjut ke tahun 2016. Selama tahun 2017 lalu, nama Huawei P11 lebih banyak muncul pada dokumen pendaftaran jika dibandingkan dengan nama Huawei P20.

Halaman pengujian yang ditemukan pada situs Huawei menyebut bahwa produsen smartphone terbesar ketiga di dunia ini akan menggunakan nama P11 dan P12. Salah satu laporan menyebut bahwa nama Huawei P20 hanya akan digunakan oleh perangkat yang dipasarkan di Amerika Serikat.Sementara itu, nama Huawei P11 akan digunakan oleh perangkat yang dijual di pasar Uni Eropa, Hong Kong, Taiwan, Inggris dan Amerika Serikat. Huawei P11, P11 Plus dan P11 Pro dilaporkan akan didukung tiga kamera belakang, memungkinkan pemotretan menggunakan sensor 40MP, dan kamera depan bersensor 24MP.Huawei P11 Pro akan hadir dengan bezel berukuran paling tipis di antara ketiga ponsel cerdas terbaru Huawei tersebut, dengan bagian kecil di layar serupa desain yang diusung oleh smartphone unggulan terbaru Apple, iPhone X.Versi reguler P11 akan hadir dengan layar beresolusi FHD+ 1080 x 2244 piksel dan berasio aspek 18:7:9. Huawei P11 Plus dan P11 Pro juga dilaporkan akan berbekal layar beresolusi QHD+ 1440 x 2992 piksel. Pemindai sidik jari disebut akan terletak di bawah layar, dan akan didampingi oleh fitur Face Unlock.Huawei P11 dan P11 Plus dilaporkan akan didukung oleh prosesor Kirin 970, didampingi NPU, sedangkan P11 Pro disebut akan didukung Kirin 975. Tersedia juga SDK untuk NPU, memungkinkan pengembang pihak ketiga menggunakan prosesor guna meningkatkan aplikasi mereka.Spekulasi terbaru menyebut ketiga ponsel ini dibekali RAM 6GB, dan tersedia dalam beberapa versi kapasitas ruang penyimpanan, dari 64GB. Perangkat seri P11 ini diperkirakan akan diumumkan di ajang MWC 2018 mendatang.(MMI)