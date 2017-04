Melihat Pembaruan Fitur Spotify untuk Android

Metrotvnews.com: Spotify menggulirkan update untuk aplikasi layanan streaming musik versi Android miliknya. Update ini berbekal fitur Behind The Lyrics, yang terlebih dahulu diluncurkannya pada tahun lalu, di aplikasi versi iOS.



Menurut Phone Arena, fitur ini akan menampilkan informasi terkait band atau seniman yang menyanyikan lagu yang didengarkan pengguna. Fitur baru ini akan tersedia untuk pengguna Android mulai 25 April pada sejumlah playlist hasil kurasi Spotify, Behind The Lyrics: Hip hop dan Today’s Top Hits.

Sementara itu menurut Spotify, seluruh lagu yang disiarkan dari kedua playlist tersebut akan menampilkan kutipan dari lirik lagu, cerita dari seniman terkait proses pembuatan nada tertentu, dan fakta menyenangkan lainnya.Selain itu, musisi R&B Khalid juga akan memberitahukan pengguna terkait “Behind the Lyrics” untuk setiap lagu pada album American Teen miliknya. Pengguna hanya perlu menekan tombol “Play” pada playlist didukung Genius untuk mempelajari lebih dalam terkait seniman dan lagu kesukaan pengguna.Mulai bergulir 25 April, artinya pengguna aplikasi versi Android masih harus bersabar sebab proses pengguliran update ini umumnya memerlukan waktu beberapa hari. Saat update tersebut tersedia, pengguna mendapatkan kesempatan bergabung dengan pengguna iOS dan menikmati fungsi yang ditawarkan fitur tersebut.Spotify dilaporkan mulai merambah ranah hardware dengan mengembangkan perangkat musik miliknya. Informasi ini muncul setelah lowongan pekerjaan terkait keinginan Spotify untuk menciptakan kategori produk serupa Pebble Watch, Amazon Echo dan Snap Spectacles, pada situs resminya.(MMI)