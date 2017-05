Uang Kas Berlimpah, Apple Bisa Saja Beli Perusahaan Besar

Metrotvnews.com: Apple diperkirakan punya uang kas sebesar USD250 miliar (Rp3.329 triliun) di bank. Menurut The Wall Street Journal, jumlah itu jauh lebih banyak dari jumlah yang dimiliki oleh perusahaan lain dalam sejarah Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, uang kas Apple melebihi nilai perusahaan Walmart.



Sekitar 93 persen dari uang kas dan aset cair Apple disimpan di luar AS. Pemerintahan Trump telah menawarkan subsidi pajak untuk mendorong perusahaan AS untuk membawa uangnya kembali ke negara asalnya. Selain itu, pemerintahan Trump juga berencana untuk menurunkan tingkat pajak perusahaan.

Menurut Ars Technica, kini telah muncul spekulasi tentang bagaimana CEO Apple Tim Cook akan menggunakan uang kas perusahaan yang dipimpinnya. Cook berkata, jika keadaan di dalam negeri sesuai, dia tertarik untuk membawa sebagian dari uang kas Apple ke negara asalnya.Salah satu opsi yang Cook miliki adalah dengan memberikan dividen yang lebih besar pada pemegang saham. Opsi lainnya adalah mengakuisisi perusahaan yang telah menjadi perusahaan raksasa. Para manajer modal memperkirakan, Apple bisa membeli perusahaan seperti Tesla yang dihargai USD51 miliar (Rp679 triliun) untuk mempercepat usaha mereka dalam mengembangkan teknologi mobil otonom.Selain itu, Apple juga bisa membeli Netflix, yang dihargai USD65 miliar (Rp866 triliun), untuk masuk ke industri video-streaming dan bersaing dengan Amazon.Kemungkinan lainnya adalah membeli Walt Disney Company, yang memiliki nilai perusahaan sebesar lebih dari USD180 miliar (Rp2.397 triliun), ide yang terdengar tidak masuk akal, tapi masih mungkin terjadi.Apple juga harus mempertimbangkan utang sebesar USD88 miliar (Rp1.171 triliun) untuk membayar pemegang sahamnya. Namun, meski jumlah uang kas mereka telah dipotong oleh utang tersebut, Apple tetap memiliki jumlah uang kas terbesar jika dibandingkan dengan perusahaan lain.Perusahaan teknologi terkaya nomor dua adalah Microsoft, yang memiliki uang kas sebesar USD126 miliar (Rp1.678 triliun), tanpa menghitung utang.(MMI)