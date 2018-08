Jelang Pengumuman, Muncul Bocoran Foto iPhone Baru

Jakarta: Apple mulai menggulirkan undangan untuk acara yang digelar di kantor pusat Silicon Valley California pada 12 September mendatang. Acara ini diperkirakan menjadi ajang perilisan iPhone dan model Apple Watch baru.



Kini, 9to5Mac merilis bocoran terkait dengan acara tahunan pada tahun 2018 ini. Blog tersebut merilis foto yang diklaim sebagai foto marketing untuk dua model iPhone terbaru Apple, dan melaporkan bahwa ponsel tersebut akan disebut sebagai iPhone XS, dan tersedia dalam warna emas.

Exclusive: This is 'iPhone XS' — design, larger version, and gold colors confirmed https://t.co/XfGJODq7Vm by @_inside pic.twitter.com/fOezPOMV8i