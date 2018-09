Pencarian Google di Tiongkok akan Terhubung ke Nomor Ponsel?

Jakarta: Google sedang mengembangkan sistem pencarian prototipe di Tiongkok yang akan menghubungkan hasil pencarian Google dengan nomor ponsel pengguna.



Ini akan menjadi bagian dari persyaratan yang diberikan pemerintah Tiongkok jika Google ingin kembali masuk ke pasar Tiongkok.

Menurut laporan The Intercept, aplikasi pencarian Android yang diduga bernama "Dragonfly" ini akan menghubungkan hasil pencarian pengguna dengn nomor ponsel mereka. Dengan begitu, pemerintah Tiongkok akan bisa melacak hasil pencarian seorang pengguna dengan mudah.Selain menghubungkan nomor ponsel dengan hasil pencarian, satu persyaratan lain dari pemerintah Tiongkok adalah dilarangnya penggunaan kata-kata tertentu, seperti "hak asasi manusia", "protes mahasiswa" dan "hadiah Nobel", yang biasanya akan menampilkan berita tentang aktivis Tiongkok dan pemenang Nobel Liu Xiaobo.Narasumber The Intercept mengatakan bahwa kode Dragonfly dibuat sedemikian rupa sehingga berita terkait polusi udara dan cuaca akan digantikan dengan artikel khusus yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok.Seperti yang disebutkan oleh The Verge, Google belum mengonfirmasi keberadaan Dragonfly. Mereka juga enggan berkomentar ketika ditanya terkait program tersebut.Sebelum ini, perusahaan pencarian itu menyebutkan bahwa mereka sedang mengembangkan sistem pencarian "uji coba" di Tiongkok. Namun, mereka "tidak akan meluncurkan sistem pencarian itu dalam waktu dekat".Berita terkait rencana Google untuk membuat sistem pencarian khusus di Tiongkok menciptakan banyak oposisi dari dalam dan luar perusahaan.Sekitar 1.400 pegawai Google dikabarkan menandatangani surat yang menutut perusahaan untuk memberikan informasi lebih lengkap tentang proyek yang sangat dirahasiakan ini.Dikabarkan, Senior Research Scientist Google Jack Poulson memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk protesnya atas keputusan Google untuk membuat Dragonfly. Disebutkan, secara keseluruhan, ada lima karyawan Google yang mengundurkan diri.Google memutuskan untuk tidak lagi beroperasi di Tiongkok pada 2010 setelah mereka menemukan serangan phishing yang menargetkan aktivitis HAM. Sebelum ini, Google menawarkan beberapa layanannya di Tiongkok, seperti Translate. Namun, Google Search tetap diblokir.Bahkan jika Dragonfly tidak dikaitkan dengan nomor ponsel, sistem itu tetap tidak aman untuk digunakan. Poulson menunjukkan kekhawatiran bahwa jika data disimpan di Tiongkok, pemerintah akan bisa mengakses data tersebut.(MMI)