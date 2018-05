Apple Mulai Tawarkan iCloud Gratis

Jakarta: Apple menawarkan kepada pengguna iOS ruang penyimpanan iCloud gratis berkapasitas 5GB, namun tidak menghasilkan pendapatan untuk Apple.



Melalui pesan pop-up yang muncul saat pengguna kehabisan kapasitas iCloud, Apple menawarkan satu bulan gratis kepada pelanggan paket iCloud apa saja.

Upaya ini ditujukan agar pengguna perangkat iOS yang telah menggunakan ruang penyimpanan di iCloud berkapasitas 5GB untuk membayarkan lebih banyak biaya.Pesan tersebut memberitahukan bahwa pengguna telah kehabisan ruang penyimpanan iCloud untuk melakukan backup pada iPhone mereka.Selain itu, pesan ini juga mempromosikan bahwa paket berkapasitas 50GB akan mampu menghadirkan ruang penyimapanan lebih banyak untuk dapat melanjutkan backup iPhone.Pada bulan pertama, pengguna dapat menikmati paket ini secara gratis, dan harus membayar sebesar USD0,99 (Rp13.943) per bulannya.Masa penggunaan gratis selama satu bulan ini ditawarkan hanya untuk pengguna paket penyimpanan iCloud 5GB gratis. Pengguna yang bersedia untuk menggunakan paket 50GB juga dapat mendaftarkan diri untuk paket penyimpanan iCloud berkapasitas 200GB atau 2TB.Paket penyimpanan iCloud ditawarkan seharga USD0,99 (Rp13.943) per bulan, sedangkan paket 200GB ditawarkan seharga USD2,99 (Rp42.112) per bulan, dan paket 2TB seharga USD9,99 (Rp140.704) per bulan, dengan penggunaan pada bulan pertama ditawarkan tanpa beban biaya.Pengguna juga memiliki kendali untuk berhenti berlangganan layanan tersebut kapan pun mereka inginkan.Sementara itu pada tahun lalu, Apple memperoleh pendapatan sebesar USD30 miliar (Rp422,5 triliun) pada divisi Services, dan menargetkan untuk memperoleh pendapatan sebesar USD50 miliar (Rp704,2 triliun) via divisi Service pada tahun 2021 mendatang.(MMI)