Ini Lima Fitur Penting Android P

Jakarta: Android P tampaknya menjadi salah satu update Android paling penting. Tidak hanya Google mengubah tentang cara penggunaan Android, tapi juga mengubah bagaimana pengguna berinteraksi dengan smartphone.



Fokus Google dalam Android P adalah membuat ponsel tidak mengganggu konsentrasi pengguna dan memberikan kembali kendali pada pengguna terkait berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk menggunakan ponsel.

Inilah lima fitur paling penting dari Android P menurut The Verge.Ada banyak fitur baru di Android. Salah satu fitur yang paling menarik adalah batasan waktu. Google akan menunjukkan pada Anda berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk masing-masing aplikasi.Tidak hanya itu, Anda juga akan bisa memasang batas waktu berapa lama Anda akan bisa menggunakan aplikasi tersebut.Dengan fitur ini, Anda bisa membatasi penggunaan sebuah aplikasi, menjadi 15 menit atau 1 jam misalnya. Setelah durasi maksimal sebuah aplikasi habis, ikon aplikasi akan berubah warna menjadi abu-abu.Ketika Anda berusaha untuk mengaktifkannya, Android tidak akan mengaktifkan aplikasi itu. Tidak ada tombol khusus untuk menghiraukan batasan waktu yang telah Anda pasang.Memang, Anda masih bisa menggunakan sebuah aplikasi jika terpaksa. Namun, untuk itu, Anda harus menonaktifkan batasan waktu yang telah Anda pasang.Google berkata, mereka mungkin akan mengubah cara kerja dari fitur ini. Mereka juga mengatakan, mereka menguji fitur yang memungkinkan Anda untuk membuat layar ponsel menjadi hitam dan putih pada jam tidur Anda.Notifikasi memiliki peran penting dalam smartphone. Namun, notifikasi juga bisa mengganggu. Google berusaha untuk membuat agar notifikasi tidak lagi menyita terlalu banyak perhatian Anda.Caranya, Android akan menyarankan Anda untuk menonaktifkan notifikasi aplikasi jika Anda sering mengacuhkan notifikasi.Google juga membuat mode Do Not Disturb menjadi semakin efektif. Ketika mode ini dalam keadaan aktif, Anda bisa membuat agar notifikasi sama sekali tidak tampil pada layar. Anda juga akan bisa mengaktifkan mode ini dengan meletakkan ponsel dengan layar menghadap meja.Lebih dari enam tahun berlalu sejak Google terakhir membuat fitur baru tentang cara Anda menggunakan Android. Sejak 2011, Android punya tiga tombol penting yaitu back, Home dan multitasking.Di Android P, Google akan mengubah skema ini. Nantinya, Anda hanya akan dapat melihat tombol Home. Untuk melakukan multitasking, Anda bisa mengusap ke arah atas atau kanan. Sementara tombol back hanya bisa ANda gunakan ketika Anda menggunakan aplikasi.Di satu sisi, hal ini akan membuat Android menjadi terlihat semakin rumit, terutama bagi orang-orang yang tidak terlalu terbiasa menggunakan smartphone. Namun, hal ini akan membuat sistem operasi Google menjadi lebih fleksibel. Selain itu, ini juga memperluas ruang kosong pada layar.Di Android P, Anda akan bisa mengedit screenshot setelah mengambilnya tanpa harus masuk ke aplikasi pengedit gambar terlebih dulu.Anda bisa melakukan pencarian pada ponsel. Sekarang, ketika Anda mencari aplikasi, Anda hanya akan disajikan ikon dari aplikasi tersebut. Pada Android P, Anda juga akan melihat menu terkait apa yang bisa Anda lakukan di dalam aplikasi.(MMI)